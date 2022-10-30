Освобождённые военные ВС РФ сообщили, что в плену ВСУ больше пытали офицеров

В ночь на 30 октября в результате переговоров между РФ и Украиной на родину вернулись 50 военных российской армии, побывавших в плену у ВСУ. Бойцы рассказали о том, что им пришлось пережить.

По словам рядового Егора, солдаты ВСУ начали над ним издеваться сразу же по окончании интервью с украинскими и иностранными СМИ. Получившему пулевое ранение бойцу на голову надели пакет и единственное, чего он желал, было завершение происходящего как можно быстрее.

"Я в России, я дома", — цитирует "МК" слова бойца, до сих пор, по его признанию, не верящего в благоприятный исход событий.

По словам другого солдата Дмитрия, сильнее всех доставалось офицерам. Одного из подполковников пытали больше всех, сообщил он.

"С нами был подполковник. Ему досталось больше всех."

Он рассказал также о коллективных наказаниях в виде приседаний и отжиманий, которые должны были выполнять даже инвалиды.