МО Турции: выход судов с зерном из портов Украины пока осуществляться не будет

Выход судов с продовольствием из украинских портов в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке пока осуществляться не будет.

Об этом в воскресенье, 30 октября сообщило Министерство обороны Турции.

Военное ведомство также отмечает, что российский персонал Совместного координационного центра в Стамбуле находится в СКЦ.

Напомним, Россия приостановила своё участие в "зерновой сделке" после атаки дронов на Севастополь. Утром 29 октября украинские воздушные и морские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастопольской бухте.