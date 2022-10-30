Выход судов с продовольствием из украинских портов в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке пока осуществляться не будет.
Об этом в воскресенье, 30 октября сообщило Министерство обороны Турции.
Военное ведомство также отмечает, что российский персонал Совместного координационного центра в Стамбуле находится в СКЦ.
Напомним, Россия приостановила своё участие в "зерновой сделке" после атаки дронов на Севастополь. Утром 29 октября украинские воздушные и морские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастопольской бухте.
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