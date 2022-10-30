Под Артёмовском в ходе специальной военной операции ликвидирован очередной грузинский наёмник.
Об этом сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина со ссылкой на социальные сети.
Речь идёт о Гургене Гагнидзе (Гуге), который служил в 25-й воздушно-десантной бригаде Вооружённых сил Украины. Также есть информация, что уничтожен боевик ВСУ был во время боя, когда его подразделение попало в засаду.
Однако аналитик отмечает, что официального подтверждения смерти "солдата удачи" пока не было.
Также сообщается уже 23 ликвидированный за время спецоперации грузинский наёмник.
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Наёмники пытались прорвать оборону российской армии.