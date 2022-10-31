ВСУ обстреляли Сватово из американских HIMARS

Украинские боевики этой ночью обстреляли населённый пункт Сватово из американских РСЗО HIMARS.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.08 по населённому пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS", — передаёт СЦКК.

Уточняется, что выпущена была одна ракета. О пострадавших и разрушениях, пока неизвестно.