Украинские боевики этой ночью обстреляли населённый пункт Сватово из американских РСЗО HIMARS.
"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.08 по населённому пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS", — передаёт СЦКК.
Уточняется, что выпущена была одна ракета. О пострадавших и разрушениях, пока неизвестно.
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