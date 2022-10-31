После последних неудачных попыток прорыва на Запорожском направлении украинские националисты деморализованы, рассказал командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным "Владимир".
По его словам, противник потерял мотивацию наступать и вообще участвовать в боях. Однако "списывать" со счетов возможные планы ВСУ нельзя.
"Есть информация, что националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации, думаю, что реваншистские планы у них вынашиваются", — пояснил "Владимир" РИА Новости.
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