Офицер ЮВО: неудачные попытки прорыва деморализовали ВСУ в Запорожье

После последних неудачных попыток прорыва на Запорожском направлении украинские националисты деморализованы, рассказал командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа с позывным "Владимир".

По его словам, противник потерял мотивацию наступать и вообще участвовать в боях. Однако "списывать" со счетов возможные планы ВСУ нельзя.

"Есть информация, что националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации, думаю, что реваншистские планы у них вынашиваются", — пояснил "Владимир" РИА Новости.