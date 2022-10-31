Командование украинской армии предпочитает беречь опытных боевиков, отправляя на передовую мобилизованных гражданских, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Националисты и территориальная оборона с Западной Украины выполняют роль заградотрядов, из-за чего на Запорожской линии боевого соприкосновения украинские войска 12 раз вступали в бои друг с другом, добавил он.
"Было 12 боестолкновений между теробороной и насильно мобилизованными. То есть, между людьми, из которых боевиков лепят, и нацистами с Галиции, которые стояли во второй линии и не выпускали их обратно", — пояснил Рогов в интервью изданию "Украина.ру".
Представитель запорожских властей отметил, что "террористический режим Владимира Зеленского" не щадит даже собственных граждан, и чем быстрее он сменится, тем легче будет восстановить в стране мирную жизнь.
Накануне стало известно, что США требуют от Зеленского взятия Херсона до конца ноября.
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