Рогов: в Запорожье украинские войска 12 раз вступали в бои друг с другом

Командование украинской армии предпочитает беречь опытных боевиков, отправляя на передовую мобилизованных гражданских, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Националисты и территориальная оборона с Западной Украины выполняют роль заградотрядов, из-за чего на Запорожской линии боевого соприкосновения украинские войска 12 раз вступали в бои друг с другом, добавил он.

"Было 12 боестолкновений между теробороной и насильно мобилизованными. То есть, между людьми, из которых боевиков лепят, и нацистами с Галиции, которые стояли во второй линии и не выпускали их обратно", — пояснил Рогов в интервью изданию "Украина.ру".

Представитель запорожских властей отметил, что "террористический режим Владимира Зеленского" не щадит даже собственных граждан, и чем быстрее он сменится, тем легче будет восстановить в стране мирную жизнь.

Накануне стало известно, что США требуют от Зеленского взятия Херсона до конца ноября.