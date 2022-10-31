Советник главы МВД Украины Геращенко насчитал 40 ракет ВКС РФ в небе

Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что утром 31 октября в небе Украины насчитали 40 крылатых ракет ВКС РФ, летящих к целям.

О взрывах на военных и инфраструктурных объектах сообщают жители Львовской, Черкасской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Киевской и других областей Украины. На всей территории страны сирены предупреждают о воздушных атаках.

Судя по постам в украинских соцсетях, российские высокоточные припасы успешно нашли свои цели. Украинцы пишут, что во многих регионах отключено электричество, в Харькове остановлено метро, а в столице наблюдаются перебои с водой и мобильной связью.

Российские военные эксперты уточняют, что атака ведётся исключительно крылатыми ракетами, барражирующих боеприпасов "Герань-2" над Украиной сегодня замечено не было.

Ранее политолог призвал топить украинские сухогрузы, поскольку Запад не собирается соблюдать условия "зерновой сделки".