Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что утром 31 октября в небе Украины насчитали 40 крылатых ракет ВКС РФ, летящих к целям.
О взрывах на военных и инфраструктурных объектах сообщают жители Львовской, Черкасской, Винницкой, Харьковской, Полтавской, Киевской и других областей Украины. На всей территории страны сирены предупреждают о воздушных атаках.
Судя по постам в украинских соцсетях, российские высокоточные припасы успешно нашли свои цели. Украинцы пишут, что во многих регионах отключено электричество, в Харькове остановлено метро, а в столице наблюдаются перебои с водой и мобильной связью.
Российские военные эксперты уточняют, что атака ведётся исключительно крылатыми ракетами, барражирующих боеприпасов "Герань-2" над Украиной сегодня замечено не было.
Ранее политолог призвал топить украинские сухогрузы, поскольку Запад не собирается соблюдать условия "зерновой сделки".
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.