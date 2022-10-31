Кличко: часть Киева обесточена после ракетного удара по городу

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ракетные удары по объектам критической инфраструктуры украинской столицы.

Он заявил, что часть города обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения.

Ранее прилёты по объекту инфраструктуры подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Там также пропали свет и вода, остановилось метро.