Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ракетные удары по объектам критической инфраструктуры украинской столицы.
Он заявил, что часть города обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения.
Ранее прилёты по объекту инфраструктуры подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Там также пропали свет и вода, остановилось метро.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.