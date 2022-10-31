В Киевской области в результате работы ПВО травмы получили люди

В Киевской области в результате работы ПВО травмы получили люди, также повреждены здания. Об этом сообщил начальник областной полиции Андрей Небитов.

Ранее в соцсетях появилось видео, как две ракеты ПВО взрываются в небе над Киевом, не сумев найти цель.