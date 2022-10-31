В Киевской области в результате работы ПВО травмы получили люди, также повреждены здания. Об этом сообщил начальник областной полиции Андрей Небитов.
Ранее в соцсетях появилось видео, как две ракеты ПВО взрываются в небе над Киевом, не сумев найти цель.
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