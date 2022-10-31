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Рогов: диверсанты ВСУ и спецназ тренируют десант для захвата Запорожской АЭС

Силовые структуры

Диверсанты вооружённых сил Украины (ВСУ) и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью захвата Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Радио КП".

По его словам, в Запорожье дополнительно прибыло около 230 человек. А ранее там уже была первая большая группа порядка 450 человек, которая постоянно проводит тренировки в заводском районе города.

Там на побережье Днепра находится пустое нефтехранилище, где и тренируются диверсанты, заключил политик.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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