Рогов: диверсанты ВСУ и спецназ тренируют десант для захвата Запорожской АЭС

Диверсанты вооружённых сил Украины (ВСУ) и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью захвата Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Об этом рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Радио КП".

По его словам, в Запорожье дополнительно прибыло около 230 человек. А ранее там уже была первая большая группа порядка 450 человек, которая постоянно проводит тренировки в заводском районе города.

Там на побережье Днепра находится пустое нефтехранилище, где и тренируются диверсанты, заключил политик.