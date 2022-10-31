Командование ВСУ заявило, что силы ПВО сбили 44 из 50 крылатых ракет

Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) заявило, что ПВО сбила 44 из 50 крылатых ракет, выпущенных РФ по территории Украины сегодня утром.

Заметим, ранее сообщалось о поражениях десятков объектов критической инфраструктуры практически по всей Украине. А в соцсетях появились кадры, как ПВО над Киевом безуспешно пытаются сбить пролетающую ракету.