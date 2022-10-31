Командование вооружённых сил Украины (ВСУ) заявило, что ПВО сбила 44 из 50 крылатых ракет, выпущенных РФ по территории Украины сегодня утром.
Заметим, ранее сообщалось о поражениях десятков объектов критической инфраструктуры практически по всей Украине. А в соцсетях появились кадры, как ПВО над Киевом безуспешно пытаются сбить пролетающую ракету.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.