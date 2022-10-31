В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попало село Красное

В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел со стороны Украины попало село Красное. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет, осколками снарядов посечены окна и фасады двух частных домовладений.