Военный ВС РФ: в Харьковской области уничтожен чернокожий наёмник

Среди наёмников, которых ликвидировали в Харьковской области российские военные был и один чернокожий. Об этом рассказал военнослужащий с позывным "Пакостник" в беседе с РИА Новости.

Понятно, что воюем мы больше с США и НАТО, а не с народом Украины, заметил военный, который участвует в спецоперации с 24 февраля.

По его мнению, иностранные наёмники просто на этом зарабатывают.