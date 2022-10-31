Среди наёмников, которых ликвидировали в Харьковской области российские военные был и один чернокожий. Об этом рассказал военнослужащий с позывным "Пакостник" в беседе с РИА Новости.
Понятно, что воюем мы больше с США и НАТО, а не с народом Украины, заметил военный, который участвует в спецоперации с 24 февраля.
По его мнению, иностранные наёмники просто на этом зарабатывают.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.