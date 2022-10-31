Российский истребитель Су-27 до сих пор является опасной ударной силой российской армии. При том, что самолётов-невидимок становится всё больше, данная модель останется в истории как незаменимая часть защиты границ России.
Сама разработка времён холодной войны продолжает использоваться спустя десятилетия в конфликтных сценариях против противников без малозаметной авиации и ПВО, пишет TNI.
Изначально Су-27 создавался под концепцию смешанного парка истребителей, когда большое количество меньших, менее боеспособных и относительно дешёвых самолётов дополняется малым количеством более боеспособных и дорогих.
Дополнением к Су-27 являлся МиГ-29, который, по сути, является его аналогом по аэродинамике, но с гораздо меньшим планером и значительно меньшими возможностями.
К тому же, Су-27 разрабатывали как соперника семейств F-14 и F-15. Как пишут в соцмедиа военные авиаэксперты, при хорошем пилоте переоснащённый Су-27 может "вывернуть как цыплёнка, крыльями и перьями внутрь тот же F-15".
Су-27 развивает максимальную скорость около 2,35 Маха и может носить десятки ракет или бомб. Обычно такие многоцелевые истребители использовались для наблюдения за советскими границами, защиты от бомбардировщиков США и НАТО, а также в качестве сопровождения советских дальних бомбардировщиков (Ту-160, Ту-22М и Ту-95).
Су-27 — очень маневренная машина. На таких работают лётчики пилотажной группы "Русские витязи". Такие самолёты могут исполнить даже "кобру Пугачёва" с задиранием носа, вплоть до запрокидывания назад и с удерживанием направления полёта "хвостом вперёд".
В дальнейшем семейство Су-27 получило улучшенную авионику, увеличенную дальность полёта и дополнительные возможности, в том числе удара по наземным целям.
На сегодняшний день Су-27 представляет собой общность истребителей, которые используются:
Используемые истребители также со времен СССР "выходят" на перехваты:
Также они сопровождают государственные и военные авиалайнеры над нейтральными водами как "боевой кортеж".
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