В России предложили декоммунизировать порт Одессы "за неделю-другую"

РФ может приостановить несогласованный с ней выход кораблей с зерном, выведя порт Одессы из строя.

Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Жаворонков.

Он отметил, что для этого у России есть возможности.

"Герани" есть, "Калибры" есть, "высокоточек" достаточно много, ракеты не кончились. Соответственно, можно привести порт Одессы в доколониальное состояние, дорусское, досоветское и уничтожить там все погрузочно-разгрузочные мощности, не позволить таким образом ни одному крану устоять на своих ножках", — в эфире радио "Комсомольская правда" отметил аналитик.

По его словам, порт строится десятилетиями, а Одесса полностью заброшена была, там каких-то новых работ при "незалежности" Украины Киев не проводил. А значит, при нашем жёстком решении Одесса за неделю портом может перестать быть, подытожил Жаворонков.