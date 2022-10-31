Заместитель руководителя Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о попытке армии Украины наступать на Бериславском направлении. По словам чиновника, Вооружённые силы Российской Федерации отразили атаки.
Как заявил политик, ВСУ потеряли два танка. Власти уточняют число погибших украинских военных, добавил замглавы региона.
"Процесс денацификации и демилитаризации продолжается", — подчеркнул Стремоусов.
Ранее он сказал, что в Херсонской области намерены "дать по зубам" иностранным наёмникам и солдатам ВСУ.
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