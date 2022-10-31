Власти Херсонской области продолжают укреплять оборонительную линию, чтобы "дать по зубам" украинским националистам и наёмным военнослужащим. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
В беседе с ТАСС он отметил, что сегодня важно готовиться к любому сценарию. По его словам, работы по укреплению Херсона осуществляются непрерывно.
"Делаем всё возможное, чтобы дать по зубам нацистам и куче наёмников", — указал представитель администрации.
Ранее Стремоусов заявил, что киевский режим перебросил на Херсонское направление большое количество иностранцев. При этом он подчеркнул: западные наёмники, действующие в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ), боятся идти в бой из-за усиления работы российских беспилотников.
В администрации региона считают, что Вашингтон требует от украинского президента Владимира Зеленского захватить Херсон до конца следующего месяца.
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