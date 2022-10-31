Минобороны РФ: подготовка мобилизованных и вручение повесток прекращены

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу распорядился доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

"Подготовка и вручение повесток прекращаются", — подчеркнули в министерстве.

Вместе с этим в МО заявили, что пункты сбора призывников и другие объекты для проведения частичной мобилизации власти начнут использовать по прошлому назначению. Работа военкоматов продолжится в штатном режиме, сотрудники будут для комплектования Вооружённых сил РФ принимать только контрактников и добровольцев, которые намерены отправиться на фронт, добавили в ведомстве.

Ранее представитель военной Коллегии адвокатов Павел Малютин в беседе с Pravda.Ru связал завершение частичной мобилизации с планом военкоматов заниматься лишь призывом срочников.