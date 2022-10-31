Войска России устроили для ВСУ сюрприз под Угледаром: "Херсонский гамбит"

Военные аналитики назвали происходящее сейчас на фронте "Херсонским гамбитом". Войска российской армии наступают от Угледара и вокруг Авдеевки. Сегодня ВС РФ заняли село Павловка до реки Кашгалач и переправы через неё. Идёт зачистка. Противник пытается сопротивляться, но дорога на Угледар открыта.

ВСУ будут пробовать выстроить новую линию обороны возле населённого пункта, так как минувшей ночью они стягивали в регион подкрепления в виде БТР, танков и гаубиц, пишет газета "ВЗГЛЯД". Угледар — небольшой город, из которого противник сделал укрепрайон. Однако продвижение союзных сил в направлении Новомихайловки одновременно к северу и северо-востоку от него поможет перерезать снабжение населённого пункта и окружить его с трёх сторон.

"Эти метания противника на небольшом участке фронта продемонстрировали, что само наступление на Угледарский выступ было неожиданностью для ВСУ", — пишет источник.

Вместе с этим, ВС РФ начали продвижение в направлении Первомайского, Опытного и Водяного. Это позволит окружить авдеевскую группировку ВСУ также с трёх сторон, оставив выход только через Очеретное, что превратит для противника Авдеевку в "Азовсталь", отмечает "ВЗГЛЯД".

Кроме того, резервы украинской армии на Угледарском и Авдеевском направлении практически исчерпали себя и пополнить их невозможно.

"В какой-то мере оперативная картина происходящего на фронтах СВО стала походить на шахматную партию под условным названием "Херсонский гамбит". Демонстративная эвакуация гражданского населения из Херсона и сельских районов на западном берегу Днепра сопровождалась заявлениями высших российских офицеров о "трудных решениях". Одновременно также публично в Херсоне стали готовиться к уличным боям и формировать бригаду территориальной обороны", — заявил источник.