Российские войска продолжают наступательные действия на Артёмовском и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике.
Утром ВС РФ атаковали критическую инфраструктуру в Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновецкой и других областях. Из 55 ракет 45 было сбито средствами ПВО Украины.
Это было главное в свежей сводке Генерального штаба ВСУ вечером 31 октября.
Русские нанесли 10 ракетных, а также совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожили в ГШ Украины.
Кремль решил вывести контингент частных военных кампаний из африканской Мали, чтобы пополнить войска на Украине, подытожили националисты.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.