Генштаб ВСУ: русские наступают на Артёмовском и Авдеевском направлениях

Российские войска продолжают наступательные действия на Артёмовском и Авдеевском направлениях в Донецкой Народной Республике.

Генштаб ВСУ: русские наступают в Донбассе и наносят удары по всему фронту

Утром ВС РФ атаковали критическую инфраструктуру в Киевской, Полтавской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Черновецкой и других областях. Из 55 ракет 45 было сбито средствами ПВО Украины.

Это было главное в свежей сводке Генерального штаба ВСУ вечером 31 октября.

Русские нанесли 10 ракетных, а также совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, подытожили в ГШ Украины.

Кремль решил вывести контингент частных военных кампаний из африканской Мали, чтобы пополнить войска на Украине, подытожили националисты.