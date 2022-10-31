Генштаб ВСУ: русские наступают на Донбассе и наносят удары по всему фронту

Российские войска наступают на Донбассе и наносят удары почти по всей линии соприкосновения.

Это было главное в сводке Генерального штаба ВСУ утром 31 октября.

"Российские войска наступают в районах Белогоровки, Николаевки, Новосёловского, Авдеевки, Бахмутского, Весёлого, Водяного, Майорска, Марьинки и Новобахмутовки", — сообщает украинское командование.

Армия России сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории.

ВС РФ ведут огонь по националистам вдоль всей линии фронта, осуществляют оборудование позиций и ведут аэроразведку.

Русские нанесли четыре ракетных и пять авиационных ударов, а также совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам критической инфраструктуры, подытожили в ГШ Украины.