Российские войска наступают на Донбассе и наносят удары почти по всей линии соприкосновения.
Это было главное в сводке Генерального штаба ВСУ утром 31 октября.
"Российские войска наступают в районах Белогоровки, Николаевки, Новосёловского, Авдеевки, Бахмутского, Весёлого, Водяного, Майорска, Марьинки и Новобахмутовки", — сообщает украинское командование.
Армия России сосредотачивает усилия на выходе к границам Донецкой области и удержании территории.
ВС РФ ведут огонь по националистам вдоль всей линии фронта, осуществляют оборудование позиций и ведут аэроразведку.
Русские нанесли четыре ракетных и пять авиационных ударов, а также совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по объектам критической инфраструктуры, подытожили в ГШ Украины.
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.