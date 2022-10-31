Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет. Будущий мирный договор станет результатом компромисса с обеих сторон.
Об этом на пресс-конференции после саммита в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин.
Есть некоторые предпосылки, что путь найден, отметил он.
Сторонам удалось договориться не по всем пунктам, в подготовленном заранее тексте, некоторые вещи из него пришлось изъять. Но переговоры показали, что Россия, Армения и Азербайджан могут договариваться в будущем.
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