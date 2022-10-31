Президент России Владимир Путин заявил, что 260 тысяч россиян, которые отправились на военную службу в рамках частичной мобилизации, не принимают участия в боевых действиях.
"Обращаю внимание на то, что было сказано министром обороны при докладе, 41 тысяча находится в боевых порядках Вооружённых сил. Это значит, что 260, или, точнее, 259 тысяч, часть из них находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах", — сказал Путин на пресс-конференции.
Ранее глава государства заверил, что мобилизационные мероприятия в России полностью завершены.
"Мобилизация завершена, точка поставлена", — подчеркнул лидер страны.
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