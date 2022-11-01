В Днепропетровске слышны взрывы

В Днепропетровской области Украины очевидцы сообщают о взрывах о мощном пожаре.

Согласно информации украинских СМИ, воздушную тревогу в регионе почему-то не объявляли, однако, некоторые паблики утверждают, что оповещение всё же сработало.

Ранее сирена зазвучала в нескольких регионах страны:

в Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Николаевской,

Черкасской,

Полтавской областях.