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В Днепропетровске слышны взрывы

Силовые структуры

В Днепропетровской области Украины очевидцы сообщают о взрывах о мощном пожаре.

Согласно информации украинских СМИ, воздушную тревогу в регионе почему-то не объявляли, однако, некоторые паблики утверждают, что оповещение всё же сработало. 

Ранее сирена зазвучала в нескольких регионах страны:  

  • в Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Днепропетровской,
  • Николаевской,
  • Черкасской,
  • Полтавской областях.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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