В Днепропетровской области Украины очевидцы сообщают о взрывах о мощном пожаре.
Согласно информации украинских СМИ, воздушную тревогу в регионе почему-то не объявляли, однако, некоторые паблики утверждают, что оповещение всё же сработало.
Ранее сирена зазвучала в нескольких регионах страны:
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Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.