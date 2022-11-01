Российские эксперты разработали ружьё-антидрон, которое способно подавлять работу американских БПЛА.

По информации компании "Лаборатория ППШ", это новая модификация ружья радиоэлектронной борьбы ЛПД-802.

"По сравнению с моделью ЛПД-801, изделие ЛПД-802 обладает повышенной мощностью и дополнительным помеховым диапазоном частот для подавления американских дронов", — сообщили разработчики ТАСС.

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