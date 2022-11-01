Советник Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович похвалил немецкие установки ПВО Iris-T, но потребовал ещё больше систем.
"Наиболее эффективно (100%) показала себя система немецкая система Iris-T, поставки ещё трёх комплексов ожидаются. Сигнал для наших союзников однозначный: закрыть небо мы можем сами, дайте больше систем ПВО", — заявил Арестович.
В очередной раз в Киеве уточнили, что обеспечивают не только свою безопасность, но и всю "безопасность Европы".
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