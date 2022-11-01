Губарева: покрытие Херсонской области мобильной связью достигло ста процентов

Покрытие Херсонской области качественной мобильной связью завершено на 100 процентов, сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева.

"Это была первоочередная задача у министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Эта задача была выполнена", — пояснила Губарева ТАСС.

Как подчеркнули власти региона, некоторые перебои могут случаться на линии соприкосновения.

По её словам, следующий этап — создание резервных каналов для бесперебойной связи.