Покрытие Херсонской области качественной мобильной связью завершено на 100 процентов, сообщила заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева.
"Это была первоочередная задача у министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Эта задача была выполнена", — пояснила Губарева ТАСС.
Как подчеркнули власти региона, некоторые перебои могут случаться на линии соприкосновения.
По её словам, следующий этап — создание резервных каналов для бесперебойной связи.
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