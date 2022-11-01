В Сети появились фото фрегата "Адмирал Макаров", якобы уничтоженного ВСУ

В Сети появились фотографии флагмана Черноморского флота фрегата "Адмирал Макаров", об уничтожении которого во время субботней атаки беспилотников на Севастополь заявляло Минобороны Украины. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Русской весны".

Корабль запечатлели целым и невредимым на месте своей стоянки на следующий день после громких заявлений Киева.

Судя по фото, на фрегате нет никаких повреждений, на нём не ведутся ремонтные работы.

Напомним, украинская сторона утверждала, что в результате атаки подводных дронов были повреждены обе надстройки "Адмирала Макарова", выведены из строя радиолокационное оборудование, системы управления огнём и системы связи.

В Минобороны России все заявления опровергли, что подтвердили и снимки, сделанные на другой день.