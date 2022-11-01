Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что срочников не будут отправлять в зону спецоперации на Украине.
"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", — сказал министр обороны РФ.
По его словам, все призывники, отслужившие свой срок, будут возвращаться домой.
В России 1 ноября начался осенний призыв в Вооружённые силы.
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