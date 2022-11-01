Срочников не будут направлять в зону СВО, заявил Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что срочников не будут отправлять в зону спецоперации на Украине.

"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", — сказал министр обороны РФ.

По его словам, все призывники, отслужившие свой срок, будут возвращаться домой.

В России 1 ноября начался осенний призыв в Вооружённые силы.