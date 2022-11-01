В Херсоне задержали агента СБУ, занимавшего пост в управлении ГУ МВД региона

В Херсоне российские силовики задержали агента Службы безопасности Украины (СБУ), который занимал руководящие должности в кадровом управлении областного ГУ МВД. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель правоохранительных органов региона рассказал изданию, что оперативные данные в отношении Игоря Канивца были получены в июле.

Он, находясь на должности начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществлял сбор информации различного характера о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области, трудоустраивал на службу в полицию лиц, с антироссийскими взглядами, передавал информацию о кадровом составе и деятельности полиции, а также о социально-политической обстановке в регионе украинским спецслужбам.

Задержанный объяснил, что был завербован сотрудниками отдела "К" СБУ по Херсонской области в июле 2014 года. Ему пообещали прекратить уголовное преследование в обмен на сотрудничество и передачу требуемой информации.

В феврале 2022 года куратор Канивца в СБУ предложил ему остаться в Херсонской области и передавать сведения украинским спецслужбам об обстановке в городе за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов.