В Госдуме не исключили новой мобилизации: "Уже не частичная, а полная"

Член Комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев объяснил, в каком случае в России возобновятся мобилизационные мероприятия.

Представитель Госдумы РФ отметил, что новая волна мобилизации, вероятно, уже будет не частичной, а полной. В этом случае потребуется отдельный указ президента РФ.

Такие меры, по его словам, потребуются в случае, если боевые действия переместятся на российскую территорию.

"Думаю, всё будет зависеть от военно-политической обстановки, которая сложится в дальнейшем. Если как сейчас, военные действия только на территории Украины, я думаю, мобилизации, которая состоялась, будет достаточно", — цитирует слова Соболева издание "Подъём".

Он отметил, что при угрозе со стороны враждебных стран поменяется принцип мобилизации.

"Если агрессия со стороны западных стран будет наращивать усилия против России, безусловно, нужна будет мобилизация. Но если обстановка будет развиваться негативно, нам нужна будет, наверное, уже не частичная, а полная мобилизация. И тогда, конечно, будет новый указ", — выразил своё мнение генерал.

Соболев считает, что такой сценарий развития событий маловероятен.

Представитель Госдумы отметил, что указ о завершении мобилизации в России не нужен, так как все прежние указания президента РФ Владимира Путина были выполнены.

Ранее Политолог Сергей Маркелов назвал "запасным аэродромом" отсутствие указа о завершении частичной мобилизации в РФ.