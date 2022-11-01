Клишас не одобрил введение уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Руководитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценил предложение коллег ужесточить наказание за отказ от участия в мобилизации.

По словам российского сенатора, в законодательстве необходимы изменения из-за "очевидного пробела". Однако парламентарий отметил, что частичная мобилизация закончилась.

"Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации актуальным не считаю", — сказал Клишас.

Ранее адвокат Андрей Князев в беседе с Pravda.Ru счёл пять лет лишения свободы слишком суровым наказанием за уклонение. Также юрист подчеркнул, что, скорее всего, депутаты примут этот законопроект.