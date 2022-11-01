Соин: возникла угроза открытия "второго фронта" против РФ со стороны Молдавии

Бывший депутат парламента ПМР Дмитрий Соин заявил, что Молдавия и Румыния могут открыть "второй фронт" против России и начать атаку на Приднестровье. Устраивая скандал по поводу случайно упавшей на территорию страны ракеты, Кишинёв придерживается общего "антироссийского плана", считает он.

"Молдавия изначально была в резерве с точки зрения открытия "второго фронта" против России. На начальном этапе в этом не было необходимости. Западные кураторы исходили из того, что РФ сначала должна по максимуму вложиться в Украину. А уже следующий этап — это удлинение фронта за счёт дестабилизации Молдавии. На территории Приднестровья есть ОГРВ, российские миротворцы и огромные склады боеприпасов. Плюс примерно четверть миллиона граждан РФ. Все они находятся под прицелом", — заявил Соин в беседе с "МК".

Сама Молдова не имеет своей армии, поэтому пойти в атаку не может. Для этого ей на помощь придёт Румыния, говорит экс-чиновник. Однако главной силой всё же являются США. Соин опасается, что следующим этапом станет полная блокада Приднестровья, что может привести к катастрофе.

Существует румыно-молдавский договор, на основании которого Румыния может ввести свою армию в Молдову, объясняет участие страны-соседки политик, а далее подтянется воздушно-десантная дивизия Соединённых Штатов. Кроме того, с его слов, в Румынии на данный момент пик антироссийской пропаганды и "почва готова".

Однако сейчас Соин прогнозирует, что оппозиция в Молдове может победить 50 на 50.

"Это может случиться. Если будет нарастать уровень противодействия, подтягиваться новые протестные силы", — заключил собеседник издания.