Генерал ВСУ Забродский: ВС РФ создадут группировки и "разрежут" Украину

В следующем году армия России создаст две мощные группировки на Запорожском и Сумском направлениях и "разрежет" Украину на две части. О дальнейших планах армии РФ заявил генерал ВСУ Михаил Забродский.

"Конечной военной целью операции может быть стратегическое окружение группировки ВСУ на левом берегу Днепра", — цитирует слова эксперта "Военное обозрение".

Забродский считает, что планам России можно помешать в случае формирования украинской стороной двух новых группировок. Каждое объединение должно включать 4-5 общевойсковые, 2-3 танковые и 1-2 артиллерийские бригады, а также 600 танков, до 1100 БТР/БМП и до 500 орудий и РСЗО. Однако эксперт не пояснил, как получить бронетехнику и артиллерию в таких объёмах.