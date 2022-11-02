Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области

Во время эвакуации из Херсона неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир с мирными жителями. Об этом заявил источник в экстренных службах.

По его словам, буксир был обстрелян при подходе к набережной Голая Пристань. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Также ведётся поиск нападавших.