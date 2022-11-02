Минобороны США не подтвердило информацию о размещении Россией в Белоруссии гиперзвуковых ракет "Кинжал". Ранее об этом заявляла британская разведка.
"Я не могу подтвердить сообщение о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии", — сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.
Вашингтон также не увидел никаких признаков того, что белорусские военные заинтересованы в полноценном вступлении в конфликт на Украине.
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