Пентагон не подтвердил информацию о размещении в Белоруссии ракет "Кинжал"

Минобороны США не подтвердило информацию о размещении Россией в Белоруссии гиперзвуковых ракет "Кинжал". Ранее об этом заявляла британская разведка.

"Я не могу подтвердить сообщение о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии", — сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Вашингтон также не увидел никаких признаков того, что белорусские военные заинтересованы в полноценном вступлении в конфликт на Украине.