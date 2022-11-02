Ходаковский заявил, что ВСУ используют польские заградотряды для поднятия духа

Украинская армия "поднимает" боевой дух своих солдат при помощи заградотрядов, которые расстреливают отступающих. Боевиков нацбатов, которые составляли основу этих отрядов, заменили польские военные. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Он подчеркнул, что российские войска на передовой сталкиваются не с украинцами, а с польской армией. Комбат рассказал, что на Луганском направлении взяли в плен группу людей и два танка, у которых были заварены люки.

"За нашими спинами стоят заградотряды из поляков. В штабах командуют поляки. Контролируют наших военных поляки", — цитирует Ходаковский слова выжившего механика-водителя танка.

Комбат подчеркнул, что техника ведения боевых действий со стороны ВСУ говорит о двух вариантах: либо солдаты находятся под воздействием запрещённых веществ, либо им не дают отступить заградотряды.

"Последние опросы пленных показали, что второе предположение имеет под собой почву", — заявил Ходаковский в эфире программы "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".

Польские солдаты не выходят на передовую линию, а отправляют туда украинцев, которые выступают в качестве "пушечного мяса", отметил комбат.