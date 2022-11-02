Погода вносит свои коррективы в ход СВО на Украине: бездорожье надолго определит позиционный характер противостояния сторон, но США и НАТО, поставляя Киеву высокопроходимые новейшие вооружения, пытаются влиять на ситуацию.
Москва же намерена "решать вопросы" массированными ударами по системам военного управления и энергетики Украины. Эксперты "НГ" говорят об огромном ущербе для украинской экономики, но на оборонный потенциал это не сильно-то и влияет.
Если Россия всерьёз приостанавливает своё участие в "зерновой сделке”, есть лишь несколько вариантов того, как она сможет препятствовать передвижению cухогрузов. Киев, понятное дело, никак не будет исполнять требования Москвы, а топить караваны "негуманно и против договорённостей".
Как пояснил председатель ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих Олег Шведков, у РФ есть выход:
Вероятнее всего, Россия будет заключать новые договорённости, считает эксперт. С ним согласен и политик Олег Царёв, утверждающий, что на принятие Россией решения влияет Турция со своими интересами. Если Россия закроет там судоходство, Турция в ответ может открыть проливы для натовских кораблей.
Впрочем, РФ продолжила решать вопросы комплекса С-300 в Полтаве, Днепре и Николаеве. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВС РФ постоянно снижает военный потенциал Украины путём поражения критической инфраструктуры противника. Но пока никаких существенных изменений линии фронта не наблюдается.
В свою очередь генерал Юрий Неткачев предупредил о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также напомнил: "США и другие страны НАТО продолжают делать ставку на снабжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) новыми видами вооружений, то есть дают добро на продолжение Киевом активных боевых действий против России".
"ВСУ пойдут по грязи, снегу (особенно — по русскому), глине, бездорожью и крови — своей и русской, если будет техника и приказ", — звучало в известном ролике из соцсетей, записанном комбатальона украинских войск.
Кроме того, военное руководство Украины официально заявляло: до конца 2022 года они собираются "вернуть Херсон", а в 2023 году устроить "кровавые бои за Крым".
Также министр обороны Украины заявил, что "все всё понимают" и он не будет комментировать планы атаковать РФ на территории нашей страны, а также уже случившиеся теракты и диверсии.
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Российский хакер, известный под прозвищем "Джокер ДНР", заявил, что ему удалось взломать "самую крутую" американскую программу управления войсками DELTA, которую активно используют украинцы.