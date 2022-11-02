НАТО готовит ВСУ к боям "в крови, грязи и cнегах России"

Погода вносит свои коррективы в ход СВО на Украине: бездорожье надолго определит позиционный характер противостояния сторон, но США и НАТО, поставляя Киеву высокопроходимые новейшие вооружения, пытаются влиять на ситуацию.

Москва же намерена "решать вопросы" массированными ударами по системам военного управления и энергетики Украины. Эксперты "НГ" говорят об огромном ущербе для украинской экономики, но на оборонный потенциал это не сильно-то и влияет.

Если Россия всерьёз приостанавливает своё участие в "зерновой сделке”, есть лишь несколько вариантов того, как она сможет препятствовать передвижению cухогрузов. Киев, понятное дело, никак не будет исполнять требования Москвы, а топить караваны "негуманно и против договорённостей".

Как пояснил председатель ЦК Общероссийского профессионального союза военнослужащих Олег Шведков, у РФ есть выход:

Россия попросту может закрыть свою зону для мореходства под собственные нужды для проведения "учений", во время которых станет бомбить и стрелять в этой зоне.

Досмотры судов могут длиться неделями.

В гумкоридорах плавают украинские мины, и без сопровождения российских боевых кораблей зерновозы могут подорваться.

Можно, конечно, используя авиацию, уничтожить зерновые причалы в морских портах Одессы и других прибрежных городах, но это радикальное решение, для которого нужна политическая воля.

Вероятнее всего, Россия будет заключать новые договорённости, считает эксперт. С ним согласен и политик Олег Царёв, утверждающий, что на принятие Россией решения влияет Турция со своими интересами. Если Россия закроет там судоходство, Турция в ответ может открыть проливы для натовских кораблей.

Впрочем, РФ продолжила решать вопросы комплекса С-300 в Полтаве, Днепре и Николаеве. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВС РФ постоянно снижает военный потенциал Украины путём поражения критической инфраструктуры противника. Но пока никаких существенных изменений линии фронта не наблюдается.

В свою очередь генерал Юрий Неткачев предупредил о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также напомнил: "США и другие страны НАТО продолжают делать ставку на снабжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) новыми видами вооружений, то есть дают добро на продолжение Киевом активных боевых действий против России".

О чём речь?

Украина получила целое мобильное соединение, способное продвигаться по бездорожью осенью и в начале зимы. У Киева также появятся новые немецкие системы ПВО IRIS-T, они якобы (!) могут сбивать практически 90% любых ракет. Ожидаются поставки из Италии M270 MLRS (аналог HIMARS) на гусеничной тяге, то есть более проходимые в распутицу. Украина получит дивизион 155-мм самоходных гаубиц (более 20 единиц) и несколько десятков гусеничных БТР М113, которые смогут ездить "по полям" осенью и зимой.

"ВСУ пойдут по грязи, снегу (особенно — по русскому), глине, бездорожью и крови — своей и русской, если будет техника и приказ", — звучало в известном ролике из соцсетей, записанном комбатальона украинских войск.

Кроме того, военное руководство Украины официально заявляло: до конца 2022 года они собираются "вернуть Херсон", а в 2023 году устроить "кровавые бои за Крым".

Также министр обороны Украины заявил, что "все всё понимают" и он не будет комментировать планы атаковать РФ на территории нашей страны, а также уже случившиеся теракты и диверсии.