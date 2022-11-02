Несколько дней назад в Харьковской области польские наёмники предприняли попытку прорваться с юга, но были разгромлены российскими военными.
Об этом рассказал замкомандира артиллерийского взвода с позывным "Лена" корреспонденту РИА Новости.
По его словам, наёмников было около 1000 человек с бронетехникой. Российская артиллерия работала по ним всю ночь, противник понёс значительные потери убитыми и ранеными и бросил технику на поле боя.
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