За ночь с 1 по 2 ноября по мирным жителям города Херсон было выпущено 24 ракеты HIMARS. Власти города сообщают, об успешном отражении 21 ракеты средствами российских ПВО, передают РИА Новости.
Российские военные в Херсоне и Херсонской области находятся в полной готовности и успешно отражают регулярные атаки киевского режима.
Одной из целей киевского режима был Антоновский мост, однако три ракеты упали в воду, сойдя с траектории, не нанеся никаких повреждений.
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