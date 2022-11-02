ВСУ выпустили 24 ракеты за ночь по Херсону

За ночь с 1 по 2 ноября по мирным жителям города Херсон было выпущено 24 ракеты HIMARS. Власти города сообщают, об успешном отражении 21 ракеты средствами российских ПВО, передают РИА Новости.

Российские военные в Херсоне и Херсонской области находятся в полной готовности и успешно отражают регулярные атаки киевского режима.

Одной из целей киевского режима был Антоновский мост, однако три ракеты упали в воду, сойдя с траектории, не нанеся никаких повреждений.