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Зенитный комплекс "Оса" из 1960-х сбивает турецкий БПЛА Bayraktar с одной ракеты

Силовые структуры

Зенитно-ракетный комплекс "Оса", разработанный в 1960-х годах конструкторами СССР, до настоящего момента успешно защищает небо над Донецком.

Несмотря на свой возраст, эта система ПВО без труда сбивает новейшие турецкие беспилотники Bayraktar, стоящие на вооружении украинских боевиков. Расчёт машины показал военкору Валентину Трушнину, что достаточно одной ракеты для уничтожения БПЛА противника.

"На счету нашего экипажа порядка 30 беспилотников", — сообщил репортёру командир "Осы".

Он пояснил, что дальность комплекса всего 10 километров, потому расчётам приходится дежурить совсем близко от передовой.

Ранее Министерства обороны показало, как ракетному комплексу "Искандер-М" удалось уничтожить командный пункт ВСУ.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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