ВС РФ уничтожили высокоточными ракетами "Искандер" командный пункт ВСУ

Минобороны РФ показало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" в ходе проведения СВО. В ведомстве уточнили, что с его с помощью был уничтожен командный пункт ВСУ.

Как рассказали журналисты телеканала "Звезда", разведчики смогли установить координаты цели, которые с пункта управления были переданы расчету ОТРК. Используя полученные параметры, расчет "Искандер-М" успешно запустил крылатую ракету и уничтожил важный военный объект украинской армии.

"Последней из поражённых целей был командный пункт противника. Объекты удачно поражены. Задачи выполняются на "отлично", — пояснил корреспондентам командир расчета Анатолий.

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