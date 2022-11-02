Италия приостановила отправку нового пакета военной помощи Украине

Итальянские журналисты заявили, что Рим передумал в ближайшее время отправлять Украине шестой пакет военной помощи. Об этом СМИ рассказали источники в правительстве страны.

"Поставки нужно согласовать с альянсом НАТО", — объяснили собеседники Il Messaggero.

Вместе с этим, по информации издания, чиновники отметили, что им необходимо проанализировать просьбы со стороны армии Украины. Только после этого Италия способна передать Киеву требующиеся ему вооружения, добавили политики.

Как напомнили журналисты, в ближайшие дни в Риме состоится встреча главы военно-политического блока НАТО Йенса Столтенберга с руководителем правительства Италии Джорджи Мелони, министром обороны страны Гуидо Крозетто.

По данным СМИ, недавно Украина призвала Рим передать ей системы противовоздушной обороны SAMP-T. При этом итальянские власти подчеркнули, что у них нет большого количества подобного оружия, сообщили в издании.

Ранее экс-премьер Италии Сильвио Берлускони обратился к западным лидерам и потребовал перестать поддерживать ВСУ.