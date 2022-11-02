В Германии пропала девушка, которая 9 мая на фоне украинцев танцевала "Калинку"

В Германии пропала уроженка России Юлия Прохорова. Ранее власти проводили обыск в её доме за поддержку спецоперации.

Об этом сообщает Telegram-канал журналистки Ирины Куксенковой.

Напомним, Юлия на фоне украинских беженцев танцевала под песню "Калинка" с триколором России на плечах.

Она также ведёт пророссийский Telegram-канал, в котором поддерживает специальную военную операцию и РФ.

14 октября в доме россиянки был проведён обыск, с тех пор она не выходила на связь. На сайте прокуратуры города Ландсхут сообщается, что Прохорову преследуют за то, что она поддерживает "агрессию России".

Предположительно, девушка сейчас находится под стражей.