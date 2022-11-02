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По Антоновскому мосту в Херсоне выпущено три пакета натовских ракет РСЗО Himars

Силовые структуры

Сразу несколько Telegram-каналов сообщает об обстреле Херсона сегодня, 2 ноября. Военный эксперт Борис Рожин информирует, что всего было выпущено три полных пакета из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

12 ракет из 18 сбито системой противовоздушной обороны (ПВО), шесть штук упали в районе Антоновского моста.

"Стоит отметить, что в предшествующие дни были эпизоды, когда наше ПВО сбивало 6 из 6 и 9 из 12. Соответственно, лишь массированные пуски дают шансы на прорыв ПВО в Херсоне. Чем меньше ракет, тем выше процент их сбивания. Но даже в этом случае можно заметить, что по сравнению с ситуацией лета, к действиям противника адаптировались, и процент сбивания ракет HIMARS сильно вырос за последние месяцы", — сообщает Рожин.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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