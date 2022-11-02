Чолханов: украинцы потеряли культуру на генетическом уровне

Коренным гражданам Европы приходится платить за авантюры неолибералов, которые пришли к власти, которая является марионеткой США.

Об этом сообщил командир интернационального отряда "Легион Святого Иштвана" Танай Чолханов.

"Коренному европейцу приходится платить за мигрантов, за авантюры США на Украине, за "углеводородную войну", объявленную России. Люди вынуждены жить в невыносимых условиях, вынуждены мириться с ересью и содомией. Терпеть неотёсанных и опасных чужаков, которые грабят их на улицах. А чего стоят так называемые "украинские беженцы"?" — говорит в интервью изданию argumenti. ru ополченец.

По его словам, из-за наплыва украинок стало больше проституции, отсюда вспышка венерических заболеваний. Также растут мошенничество и воровство.

А всё из-за того, что украинцы потеряли культуру на генетическом уровне, уверен боец. Но им дали прав больше, чем самим гражданам Европы. И европейцу остаётся одно — бороться. Но если в ЕС это сложно из-за крайней атомизации общества, то в СВО возможна консолидация. Ведь тут решается судьба Европы, а не Украины.

"Это глобальный конфликт. И вовсе не гражданская, не территориальная война. Это идеологическая война", — подытожил Чолханов.