В зоне спецоперации погиб 19-летний солдат из Свердловской области

В зоне специальной военной операции погиб 19-летний Егор Загайнов из города Серов Свердловской области. Об этом пишет tagilcity.ru.

По информации издания, парень был призван в Вооружённые силы России после окончания местного средне-специального учебного заведения. Отмечается, что он три месяца проходил срочную службу, после чего решил заключить контракт для участия в спецоперации по демилитаризации Украины.

Как пояснили в администрации Серовского городского округа, молодой солдат продемонстрировал героизм во время боёв.

В ведомстве добавили, что парень ушёл из жизни 27 октября. Церемония прощания с Загайновым состоится в его родном городе в четверг, 3 ноября.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что все россияне, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, получат статус контрактников с соответствующим денежным содержанием.