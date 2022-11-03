В зоне специальной военной операции погиб 19-летний Егор Загайнов из города Серов Свердловской области. Об этом пишет tagilcity.ru.
По информации издания, парень был призван в Вооружённые силы России после окончания местного средне-специального учебного заведения. Отмечается, что он три месяца проходил срочную службу, после чего решил заключить контракт для участия в спецоперации по демилитаризации Украины.
Как пояснили в администрации Серовского городского округа, молодой солдат продемонстрировал героизм во время боёв.
В ведомстве добавили, что парень ушёл из жизни 27 октября. Церемония прощания с Загайновым состоится в его родном городе в четверг, 3 ноября.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что все россияне, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, получат статус контрактников с соответствующим денежным содержанием.
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