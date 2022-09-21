Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизованным россиянам будет присвоен статус военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту с соответствующим денежным содержанием.
Также глава Минобороны отметил, что сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса не будут призываться до тех пор, пока работают в этих организациях.
В среду, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. По словам Шойгу, Вооружённым силам РФ нужны военные для того, чтобы контролировать линию соприкосновения в тысячу километров и освобожденные территории на Украине. В армию планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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