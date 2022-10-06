Мобилизованные из Сибири и Урала осваивают миномёты и РСЗО в зоне спецоперации

Жители Свердловской области и регионов Сибири, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, осваивают миномёты и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, мобилизованные знакомятся с миномётами "Сани" и РСЗО "Град". Отмечается, что их обучают ведению огня по разным целям на расстоянии от 500 метров до нескольких километров.

"В бою, думаю, покажем себя всем коллективом", — сказал командир миномётного расчёта.

Ранее политолог Сергей Марков призвал остановить наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он порекомендовал немедленно перебросить в зону спецоперации сформированные войска из Сибири и Дальнего Востока.

Кроме того, эксперт считает, что российской армии следует начать атаку в районе населённого пункта Пески, а также под Донецком.