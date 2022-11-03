Каждому мобилизованному военнослужащему ВС РФ ежемесячно будет начисляться минимум 195 тысяч рублей. Выплаты будут происходить с 10 по 20 число, заявил депутат Госдумы Максим Иванов.
Парламентарий рассказал, что получил разъяснения от Министерства обороны России о порядке денежного довольствия.
"С 10 по 20 число каждого месяца должны выплачивать минимум по 195 тысяч. Женам они поступят через день", — отметил Иванов в интервью изданию URA.RU.
Данные всех призванных бойцов заведут в специальную систему "Алушта" уже в ближайшее время. Депутат пояснил, что на первых порах могут возникать технические сложности из-за большого количества информации, потому первые выплаты могут прийти немного позже.
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